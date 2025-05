Saiba as provas contra o suspeito do caso Madeleine

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS)

Um jornal britânico revelou detalhes inéditos sobre evidências encontradas pela polícia alemã no esconderijo do principal suspeito do sequestro da menina Madeleine McCann em 2007, o alemão Christian Brueckner. Entre as provas, está um disco rígido com fotos que fez a polícia concluir que a menina está morta.

A polícia encontrou um disco rígido, laptop, pen drives, roupas, brinquedos infantis, máscaras, fotos, produtos químicos e armas. Grande parte deste material estava em uma fábrica desativada em Neuwegersleben, na Alemanha, comprada pelo suspeito em 2008. As informações foram reveladas por uma investigação do jornal britânico The Sun.

O local virou alvo de investigações após um vizinho denunciar uma “cova”, em 2016. Na primeira busca, os policiais encontraram, embaixo de um cachorro morto, seis pen drives e dois cartões de memória com imagens perturbadoras e iniciaram uma investigação em grande escala na fábrica.

As evidências apontaram que Brueckner era obsessivo por crianças pequenas, segundo o jornal. Dentre o material apreendido, estavam textos escritos pelo suspeito fantasiando sobre sequestro de crianças. Em um deles, ele descreve dopar uma mãe e sua filha na porta de uma pré-escola. Os policiais também encontraram registros de conversas de Brueckner com outros pedófilos.

O disco rígido encontrado possui fotos tiradas em Portugal, país onde a menina foi sequestrada. De acordo com o jornal, essas imagens -que ainda estão sob sigilo- convenceram a polícia de que Madeleine morreu logo após desaparecer.

Uma selfie em que Brueckner aparece nu foi tirada na barragem de Arade, local investigado pela polícia em 2023 que fica a 56 km de Praia da Luz. Um GPS também revelou que o suspeito voltou várias vezes ao Algarve nos anos seguintes ao sequestro.

A polícia obteve um documento de seguro preenchido por Brueckner, comprovando que ele estava em um festival na Espanha em abril de 2008. Na ocasião, ele teria dito a um amigo, Helge Busching, que a menina “não gritou” ao mencionar o caso. Busching o denunciou em 2017 e Brueckner virou o principal suspeito do crime.

“Foi então que Christian fez um comentário sobre a menina desaparecida. O Christian perguntou se eu [Helge] ainda ia para Portugal, respondi: ‘Não vou mais para Portugal porque lá há muitos problemas, Portugal tem muitos policiais por causa da criança desaparecida. É realmente estranho que ela tenha desaparecido sem deixar vestígios’. Christian respondeu: ‘Sim, ela não gritou'”, disse Helge Busching, ao jornal alemão Bild.

PRODUTOS QUÍMICOS, MALA E MAIÔS

Diversos materiais químicos foram apreendidos em um veículo que possivelmente pertence à Brueckner. Os materiais não foram testados antes de serem destruídos, mas há suspeita de que teriam produtos como clorofórmio ou éter, usados para desacordar pessoas. Em alguns textos, Brueckner fantasiava sobre sequestros usando éter.

Uma mala com várias fotos de meninas pequenas, entre quatro e cinco anos, também foi encontrada. Além disso, a polícia encontrou 75 maiôs infantis no esconderijo do suspeito, assim como brinquedos e bicicletas.

Christian Brueckner está preso desde 2018 por acusações de porte de drogas. Em 2016, ele foi sentenciado por abusar de uma menina de cinco anos em um parque e em 2019 foi condenado pelo sequestro de uma mulher norte-americana na Praia da Luz, mesmo local onde Madeleine desapareceu. Apenas em 2020 autoridades alemãs revelaram que Brueckner era suspeito do sequestro da menina.

Em outubro de 2024, Brueckner foi absolvido de cinco acusações de abuso, não relacionadas ao caso McCann. A promotoria recorreu e ainda aguarda uma decisão. Ele permanecerá na prisão até setembro de 2025, pois ainda cumpre pena relacionada ao sequestro da turista norte-americana.

Madeleine McCann desapareceu em 3 de maio de 2007 de um conjunto de apartamentos na Praia da Luz, na região de Algarve, em Portugal, quando tinha 3 anos. Os investigadores alemães acreditam que Maddie está morta, mas seu corpo nunca foi encontrado.