Rússia vê nova cortina de ferro a separando do Ocidente

Lavrov, após reuniões na aliada Belarus, disse que “o processo já começou” ao comentar a nova doutrina estratégica da Otan

Igor Gielow

São Paulo, SP

O chanceler russo, Serguei Lavrov, disse nesta quinta (30) que uma nova cortina de ferro está descendo entre o seu país e o Ocidente. Cortina de ferro foi o termo cunhado pelo primeiro-ministro Winston Churchill para definir o início da Guerra Fria na Europa, com a divisão de países entre aliados dos EUA a oeste e da União Soviética, a leste. Em 1946, ele disse: “De Stettin no Báltico a Trieste no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente”.

Leia também Putin nega responsabilidade por crise alimentar mundial

Lavrov, após reuniões na aliada Belarus, disse que “o processo já começou” ao comentar a nova doutrina estratégica da Otan, que recolocou a Rússia como inimiga devido à Guerra da Ucrânia e incluiu a China como adversária.

“No que tange uma cortina de ferro, ela essencialmente já está descendo”, afirmou o russo. Ele disse que o Ocidente não tem interesse nas posições russas. “[A União Europeia] está interessada no que foi decidido em Bruxelas [sede do bloco]. E o que foi decidido lá foi decidido em Washington”, disse, apontando o dedo acusador aos EUA.