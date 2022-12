Rússia não mostra interesse real em acabar com guerra na Ucrânia, diz Blinken

“Neste momento, a Rússia não mostra interesse em uma diplomacia significativa” para encerrar o conflito, afirmou Blinken em entrevista coletiva

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse, nesta quinta-feira (22), que a Rússia não mostra um interesse real em pôr fim à guerra que iniciou na Ucrânia em fevereiro.

“Neste momento, a Rússia não mostra interesse em uma diplomacia significativa” para encerrar o conflito, afirmou Blinken em entrevista coletiva, um dia após a visita a Washington do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O presidente russo, Vladimir Putin, havia expressado mais cedo seu desejo de que a guerra termine “o quanto antes”.

Blinken destacou que conversou hoje com os ministros das Relações Exteriores do G7 sobre as ideias para uma “paz justa” propostas por Zelensky em Washington, chamando-as de “um bom começo”. Qualquer paz deve ser “justa e duradoura”, observou, ressaltando que os Estados Unidos não irão impor suas soluções à Ucrânia.

“Duradoura no sentido que queremos garantir que se mantenha e que não estaremos apenas colocando a Ucrânia numa posição em que a Rússia repetirá o que fez um mês, seis meses ou um ano depois”, esclareceu Blinken.

O secretário avaliou que Moscou poderia encerrar a guerra imediatamente retirando suas tropas. “Na ausência disso, teríamos que ver alguma evidência significativa de que está preparada para negociar uma paz justa e duradoura”, mas a Rússia não está fazendo isso, considerou.

© Agence France-Presse