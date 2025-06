Rússia lança o maior ataque de drones da guerra, segundo Zelensky

Com ondas de drones e mísseis, a Rússia atacou duas cidades ucranianas na manhã desta terça-feira, 10, deixando duas pessoas mortas e pelo menos 13 feridas, informaram autoridades da Ucrânia.

O presidente Volodmir Zelensky, em uma declaração online, chamou o ataque de “um dos maiores” na guerra que já dura mais de três anos, dizendo que as forças de Moscou dispararam mais de 315 drones e sete mísseis contra o país durante a noite.

“Os ataques com mísseis russos e com Shahed são mais barulhentos do que os esforços dos Estados Unidos e de outros países ao redor do mundo para forçar a Rússia à paz”, escreveu Zelenskyy, pedindo “ações concretas” dos Estados Unidos e da Europa em resposta ao ataque.

Uma maternidade e prédios residenciais no centro da cidade portuária de Odessa, no sul do país, foram danificados no ataque, informou o chefe regional, Oleh Kiper. Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas na cidade, de acordo com um comunicado do Ministério Público regional.

Quatro pessoas ficaram feridas no ataque à capital, disse o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

Os novos ataques ocorreram horas após Moscou ter lançado quase 500 drones contra a Ucrânia, no maior bombardeio noturno com drones nos três anos de guerra. Autoridades ucranianas e ocidentais aguardavam uma resposta russa ao audacioso ataque de drones da Ucrânia em 1º de junho contra bases aéreas russas distantes.