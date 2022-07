Rússia e Ucrânia vão assinar acordo sobre grãos na sexta-feita na Turquia

“A cerimônia de assinatura do acordo contará com a presença do presidente turco Erdogan e do secretário-geral da ONU”, diz o comunicado

A Ucrânia e a Rússia vão assinar na sexta-feira (22) um acordo para permitir a exportação de grãos através do Mar Negro, anunciou a presidência turca nesta quinta (21). “A cerimônia de assinatura do acordo de transporte de grãos, que contará com a presença do presidente turco Recep Tayyip Erdogan e do secretário-geral da ONU, António Guterres, acontecerá [na sexta-feira] com a participação da Ucrânia e da Rússia”, anunciou o gabinete do presidente turco. Leia também Zelenski diz que está saudável e acusa Rússia de espalhar fake news

Parlamento de Portugal aprova vistos de trabalho que beneficiam brasileiros

Após oficializar chapa, PT busca PSB para resolver impasses em alianças estaduais © Agence France-Presse