Rússia afirma que ‘controla’ a cidade ucraniana de Kupiansk

A Rússia afirmou nesta terça-feira (16) que tem o “controle” de Kupiansk, uma cidade-chave da região nordeste da Ucrânia, onde as forças de Kiev reivindicaram recentemente a retomada de vários bairros do Exército russo.

“A cidade de Kupiansk está sob controle do 6º Exército russo”, declarou Leonid Sharov, porta-voz do agrupamento militar russo Zapad, à agência oficial TASS.

A tomada de Kupiansk foi anunciada depois que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, apontou “avanços” nas negociações com os Estados Unidos para encerrar o conflito com a Rússia. Os europeus, por sua vez, avançam com a proposta de uma força multinacional para garantir a paz na Ucrânia.

A Rússia afirmou ter capturado Kupiansk em novembro e, posteriormente, a Ucrânia afirmou ter recuperado vários bairros da cidade.

Pequenos grupos de soldados ucranianos tentam todos os dias entrar em Kupiansk, reconheceu Sharov, mas ele afirmou que todos os bairros estão sob controle das forças russas.

Zelensky declarou na sexta-feira que visitou as tropas ucranianas na área de Kupiansk, em um vídeo publicado depois que Kiev anunciou ter recuperado duas localidades próximas e vários bairros da cidade.

Antes, as forças ucranianas haviam anunciado uma “ruptura” na área de Kupiansk, um centro ferroviário crucial da região de Kharkiv.

O Exército russo iniciou a ofensiva em larga escala na Ucrânia em fevereiro de 2022 e ocupa atualmente 20% do território do país vizinho, em particular no leste e no sul.

AFP