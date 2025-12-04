Roteirista de ‘Batman: Parte 2’ defende Paul Dano após Tarantino chamá-lo de ‘fraco’

São Paulo, 04 – Um dos diretores mais respeitados de Hollywood, Quentin Tarantino causou furor nas redes sociais ao criticar a atuação de Paul Dano em podcast. Em episódio do The Bret Easton Ellis Podcast lançado nesta semana, o cineasta não teve papas na língua ao avaliar o trabalho do ator em Sangue Negro, de Paul Thomas Anderson. “[Dano] é só um cara muito, muito fraco e desinteressante. A p**ra do ator mais fraco [registrado] no Sindicato dos Atores”, disse ele.

O Batsinal segue aceso sob Paul Dano

Corroterista de Batman: Parte 2, Mattson Tomlin celebrou a quantidade de usuários que apoiaram Dano nas redes sociais e usou seu perfil no X, antigo Twitter, para elogiar o ator. “Muito feliz em ver tantas pessoas celebrarem Paul Dano esta semana. Ele não só é um ator incrível, mas também um grande diretor que exala controle e muita empatia. Deem uma olhada em Vida Selvagem se ainda não assistiram.”

Outro nome de Hollywood que saiu em defesa de Dano foi Simu Liu. Protagonista de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Marvel, e confirmado em Vingadores: Destino, o ator ironizou a fala de Tarantino em uma postagem. “Sei lá, cara, acho o Paul Dano um ator incrível”, escreveu ele no X.

Ao longo de sua carreira, Dano ficou conhecido por papéis tanto em blockbusters, como o Charada de Batman, e sucessos independentes, como Pequena Miss Sunshine. Em 2022, o ator foi muito elogiado por sua atuação em Os Fabelmans, filme semi-autobiográfico de Steven Spielberg que foi indicado a sete Oscars.

À época, Spielberg chegou a dizer que chorou ao ver as atuações de Dano e Michelle Williams como seus pais. “Paul veio até mim por trás – ele é bem alto -, me abraçou pelos ombros e apenas me segurou”, lembrou o diretor.

Dano vem se tornando um nome forte em Hollywood nas últimas décadas, estrelando produções elogiadas como a adaptação de Guerra e Paz, a minissérie Escape at Dannemora e Dinheiro Fácil.

Estadão Conteúdo