Robert Prevost surpreende público de bet, que teve menos de 2% das apostas no religioso

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A escolha do americano Robert Francis Prevost como novo papa pegou o mundo de surpresa –inclusive quem estava tentando ganhar dinheiro nas casas de apostas internacionais. Até antes do anúncio oficial, o agora papa Leão 14 ocupava apenas a décima posição entre os favoritos.

O nome de Prevost concentrava menos de 2% das apostas (cerca de 1,8%), segundo dados da plataforma americana Polymarket, uma das maiores no mercado de eventos mundiais.

A expectativa geral era outra. Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, liderava as apostas com folga. Nesta quinta-feira (8), ele concentrava cerca de 31% do volume total jogado, que chegava a quase US$ 30 milhões (R$ 169 milhões).

Em alguns momentos, o italiano chegou a bater 70%, de acordo com a movimentação registrada logo após o início do Conclave. O volume apostado nele chegou em mais de US$ 2,5 milhões, enquanto a fumaça branca que anunciava o novo papa ainda não havia saído da chaminé instalada na Capela Sistina.

A movimentação se concentrou na plataforma internacional -já que no Brasil e na Itália as apostas religiosas são proibidas foi intensa. Desde a morte do Papa Francisco, o interesse global pelo tema cresceu exponencialmente, mais do que dobrando na última semana.

Além de Parolin, outros personagens fortes entre os apostadores eram Luis Antonio Tagle, das Filipinas, com 19% de volume apostado, e Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, com 10%.

Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, também figurava entre os principais cotados, com 9%.

CONFIRA O RANKING DOS DEZ PAPÁVEIS MAIS APOSTADOS ANTES DA ESCOLHA FINAL

– Pietro Parolin: 28% das apostas;

– Luis Antonio Tagle: 23% das apostas;

– Pierbattista Pizzaballa: 10% das apostas;

– Matteo Zuppi: 10% das apostas;

– Péter Erdö: 6% das apostas;

– Jean-Marc Aveline: 4% das apostas;

– Peter Turkson: 4% das apostas;

– Robert Sarah: 2% das apostas;

– José Tolentino de Mendonça: 2% das apostas;

– Robert Francis Prevost: 2% das apostas.