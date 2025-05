República Dominicana deportou mais de 119 mil haitianos em 2025

Mais de 119 mil haitianos foram deportados pela República Dominicana até agora em 2025, um aumento de 71% em relação ao mesmo período do ano passado, informaram nesta segunda-feira (5) as autoridades migratórias.

Aumentar as deportações para o Haiti, o país mais pobre da região e assolado pela violência de gangues, foi uma das promessas de campanha do presidente Luis Abinader, reeleito em maio de 2024 para um segundo mandato.

“A Direção Geral de Migração (DGM) repatriou no mês de abril 32.540 cidadãos haitianos em situação migratória irregular no país, totalizando 119.003 no quadrimestre de janeiro a abril de 2025”, anunciou o órgão em comunicado.

O “número representa um aumento de 71% em comparação com o mesmo período do ano anterior”, acrescentou.

O ano de 2024 fechou com 276.215 expulsões.

A República Dominicana, com 11,3 milhões de habitantes, começou em 21 de abril operações em hospitais públicos para localizar mulheres haitianas que vão dar à luz no país.

Em alguns centros de saúde, esses casos duplicam os atendimentos a mulheres dominicanas, segundo dados oficiais.

A Direção de Migração, segundo o comunicado, passou por “um processo de reorganização”, que contempla o aumento no número de agentes migratórios.

Ambos os países compartilham a ilha Hispaniola e mantêm uma relação complexa devido ao deslocamento de milhares de haitianos para a vizinha República Dominicana, em meio a uma crise agravada após o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 7 de julho de 2021.

Cerca de 500 mil haitianos vivem na República Dominicana.

Defensores dos direitos humanos questionam as medidas contra a migração haitiana.

