Reino Unido investe £1 bi em fábrica de baterias para carros elétricos com 1.000 novos empregos

São Paulo, 9 – O governo britânico anunciou nesta sexta-feira, 9, um investimento de 1 bilhão de libras para a construção de uma nova “gigafactory” em Sunderland, no norte da Inglaterra, que produzirá baterias para veículos elétricos (EVs). A fábrica, operada pela empresa japonesa AESC, deve gerar até 1.000 empregos e fornecer baterias para 100.000 carros elétricos por ano um aumento de seis vezes na capacidade atual do país, segundo comunicado do governo.

A iniciativa faz parte do “Plano para Mudança” do governo, que busca fortalecer as regiões industriais britânicas e consolidar o Reino Unido como uma “potência em energia limpa”, de acordo com o texto. A ministra das Finanças do país, Rachel Reeves, destacou que o projeto “acelera a transição para veículos sustentáveis” e “oferece empregos bem remunerados no Nordeste”, região historicamente industrial.

O anúncio ocorre um dia após um acordo comercial com os EUA que ajustou as tarifas de exportação de carros britânicos de 27,5% para 10%, beneficiando cerca de 100.000 veículos por ano. Reeves afirmou que o acordo “salvou milhares de empregos” e que a nova fábrica “consolida a competitividade global” do setor automotivo do país.

Do total investido, 680 milhões de libras virão de bancos como HSBC e Société Générale, com garantias do Fundo Nacional de Riqueza e do UK Export Finance. Outros 320 milhões de libras são financiamento privado, incluindo aportes da AESC. Além disso, o Fundo de Transformação Automotiva do governo destinará 150 milhões de libras em subsídios.

Shoichi Matsumoto, CEO da AESC, declarou que a empresa está “honrada por contribuir para uma economia de baixo carbono” com tecnologias avançadas de baterias, reforçando cadeias sustentáveis e gerando empregos locais.

Estadão Conteúdo