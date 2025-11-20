Refém libertado em Gaza garante que foi agredido sexualmente durante cativeiro

Guy Gilboa-Dalal, um refém israelense libertado em 13 de outubro, depois de mais de dois anos em cativeiro em Gaza, disse em uma entrevista televisionada que foi agredido sexualmente por um de seus carcereiros.

Gilboa-Dalal é o primeiro homem a declarar publicamente que foi agredido sexualmente enquanto era mantido refém pelo movimento islamista palestino Hamas.

Em um trecho da entrevista exclusiva ao canal israelense Channel 12, que será exibida nesta sexta-feira (21), o jovem de 24 anos relatou o ataque.

“Ele me deixa tomar banho, e quando eu termino, ele me tira de lá e não me deixa vestir minhas roupas de novo”, diz Gilboa-Dalal na sequência difundida no site do canal.

“Ele me leva para o quarto dele, me joga em uma das poltronas e começa a me tocar por todo o corpo”, conta.

“Eu disse: ‘Mas isso é proibido no islã’, então ele colocou um rifle na minha cabeça e uma faca no meu pescoço e ameaçou me matar se eu contasse”, acrescenta o ex-refém.

Quando a jornalista lhe pregunta se foi um ato isolado, Gilboa-Dalal responde que não, mas acrescenta que não pode falar sobre o tema.

Gilboa-Dalal foi sequestrado junto com seu amigo Evyatar David no festival de música Nova em 7 de outubro de 2023. Esse ataque sem precedentes do Hamas ao território israelense desencadeou a guerra em Gaza.

Ele havia sido visto pela última vez com David em fevereiro de 2025 em um vídeo do Hamas, observando uma das cerimônias de libertação de reféns em Gaza de dentro de um veículo, suplicando para ser liberado.

Foi finalmente libertado junto com os outros 19 últimos reféns vivos após o anúncio de um cessar-fogo entre Hamas e Israel em 10 de outubro.

