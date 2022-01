Rede social de ex-assessor de Trump mira brasileiros e planeja equipe no país

Miller disse ao Painel que em breve pretende ter uma equipe baseada no Brasil, já que por enquanto o e-mail é produzido pelo time instalado nos EUA

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Rede social muito usada por bolsonaristas, a Gettr começou a investir pesado no público brasileiro. Criada por Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump, a plataforma tem enviado e-mails em português para conquistar adeptos no país.

“Enquanto o Twitter dá mais um passo para se tornar uma plataforma autoritária, o Gettr trabalha dia após dia para preservar seu direito à liberdade de expressão”, diz o texto, que começa com a saudação “querido patriota”.

Miller disse ao Painel que em breve pretende ter uma equipe baseada no Brasil, já que por enquanto o e-mail é produzido pelo time instalado nos EUA.

“Ainda não contratamos funcionários permanentes no Brasil nem abrimos escritório, mas prevejo que faremos isso assim que começarmos a monetizar a plataforma no país”, afirma.

Segundo ele, a rede social tem registrado “crescimento considerável” por aqui, com mais de 600 mil usuários. O Gettr passou a fazer propaganda no grupo Jovem Pan, que tem linha editorial pró-Bolsonaro. Entre os que aderiram recentemente estão o influenciador Allan dos Santos e o presidente da Fundação Palmares, Sergio Camargo.

Miller esteve no Brasil em setembro do ano passado, quando participou da Cpac, conferência conservadora promovida pelo Instituto Conservador-Liberal, presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Na ocasião, ele se encontrou com o presidente e, ao deixar o país, foi interrogado pela Polícia Federal no inquérito que investiga a disseminação de fake news. Miller manteve-se em silêncio e apontou perseguição do órgão policial.