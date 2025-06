Reação de apoiadores de Cristina Kirchner mistura tristeza e indignação

DOUGLAS GAVRAS

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) – O dia frio em Buenos Aires não espantou os apoiadores da ex-presidente Cristina Kirchner, que reuniu militantes na sede do Partido Justicialista nesta terça-feira (10), enquanto aguardava a decisão da Suprema Corte que acabou confirmando a sua condenação.

Os juízes negaram por unanimidade o recurso dela e mantiveram a condenação a seis anos de prisão por administração fraudulenta em prejuízo do Estado, além do impedimento a concorrer a nas eleições de setembro.

Desde que as movimentações no Supremo tiveram início, por volta das 10h, ativistas começaram a se reunir na rua Matheu, no bairro de Balvanera, em Buenos Aires, onde fica a sede nacional do PJ. O público foi crescendo ao longo da tarde até o anúncio do veredito.

Ao longo do dia, conforme informações desencontradas sobre o andamento da reunião dos juízes eram divulgadas, a reação dos ativistas variou entre apreensão, tristeza e indignação.

Durante o dia, Cristina se reuniu com senadores e representantes sindicais, enquanto fervilhavam especulações sobre sua possível reação à decisão da Corte. No entanto, ela optou por permanecer na sede do partido.

Entre os presentes estavam membros do La Cámpora (grupo político da ex-presidente) e outros coletivos que expressaram solidariedade, inclusive de fora do peronismo, como a Frente de Esquerda.

Quando a Corte confirmou a pena de seis anos de prisão e a proibição perpétua de exercer cargos públicos, os presentes começaram a entoar fervorosamente cânticos peronistas, embora ainda desconhecessem os detalhes da decisão.

Cristina arrancou aplausos da multidão durante seu discurso, ao menosprezar o atual presidente, Javier Milei, e o ex-presidente Mauricio Macri, e referir aos juízes da Suprema Corte como “fantoches”. Ao final de seu discurso, ela enfatizou que seu grupo não se renderia ao que considerava a “direita mafiosa”. O público respondeu com cânticos de apoio.

“Nunca tivemos presidentes como Cristina e [seu marido e presidente antes dela] Néstor Kirchner. Esse país não vai esquecer da época em que fomos mais felizes”, diz o motorista de ônibus Aníbal Perez, 56.

Após o discurso, os militantes começaram a se dispersar, um grupo desceu a avenida Rivadavia, carregando tambores e entoando gritos de apoio, deu a volta e seguiu pela avenida Moreno, em direção ao centro, até as imediações da avenida Nove de Julho.

Enquanto isso, acompanhando o carro em que Cristina deixava o PJ, parte dos apoiadores engrossou o grupo que a aguardava na frente de sua casa. Um grupo fechava as ruas vizinhas e também cantava em apoio à presidente.

Pouco depois de chegar, Cristina saiu na sacada de sua casa e acenou para a multidão.

“Não acredito que não poderemos votar nela pela decisão de três idiotas”, diz a catadora de recicláveis Amália Lopez, 61. “Se eles acham que a tiraram da política, estão enganados”.