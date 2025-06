Quem é a mulher que agrediu passageira em voo nos EUA: ‘Tira a mão dela’

A mulher que agrediu uma passageira dentro de um voo entre Nova York e Kansas City, nos Estados Unidos, na terça-feira, 17, foi identificada como Leanna Perry, de 32 anos. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ouvir pessoas falando em português, inclusive a pessoa agredida, que não teve a identidade revelada. “Não encosta nela”, “Tira a mão dela” e “Pega o meu celular” foram algumas das frases ditas em português em meio à confusão.

De acordo com o New York Post, Leanna Perry é uma artista de Nova York que já trabalhou para marcas como Maybelline, Adidas, MAC, Steve Madden, Hot Topic e Shein. Em seu currículo online, ela diz que trabalhou para as estilistas Betsey Johnson e Nicole Miller.

Segundo o Daily Mail, ela mora no Brooklyn, em Nova York, e foi vista curtindo a cena fashion da cidade, além de participar de vários desfiles e eventos.

No vídeo, é possível acompanhar o momento em que a vítima, de máscara de proteção facial preta, tenta tirar o celular da mão da agressora, por aparentemente tentar fazer algum registro com o aparelho. Neste momento, começam os puxões de cabelo a bordo de um avião da Southwest Airlines no Aeroporto LaGuardia, em Nova York.

Na gravação, também dá para ouvir a agressora fazendo ofensas verbais, sobretudo gordofóbicas. A passageira agredida se mostrou calma diante da situação.

Membros da tripulação e outros passageiros, que também falam em português e pareciam estar juntos com a vítima no voo, tentaram conter a agressora. Eles pediram para que ela soltasse os cabelos da vítima. “Solta o cabelo dela”, dizem ao fundo.

Ao ser imobilizada, a mulher segue agredindo fisicamente a vítima, inclusive com cuspes. Ela ainda se refere a um dos passageiros como ‘cara negro’. Deitada no chão, a agressora diz que não consegue respirar, mas fica chutando a vítima, que, dessa vez, pergunta, em inglês: “Alguém pode fazer alguma coisa, por favor?”

Em seguida, o vídeo mostra o momento em que a agressora aparece em um aeroporto em cima de uma maca, sendo carregada por policiais.

