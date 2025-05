Quanto ganha um papa? Onde mora? Veja respostas a dúvidas frequentes sobre os papas

MICHELE OLIVEIRA

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS)

Com a morte do papa Francisco, 88, em 21 de abril e o início do processo do conclave, que elegeu Leão 14 como 267º pontífice da Igreja Católica, os olhares de fiéis de todo o mundo se voltam para Roma e surgem dúvidas sobre a vida e as atribuições da vida dos papas.

Principal figura do Vaticano, o papa é considerado o sucessor de São Pedro, o primeiro pontífice da história, e líder da Igreja Católica.

Entre as suas atribuições, ele nomeia bispos e cardeais, e pode também canonizar figuras importantes para o catolicismo, elevando-as ao status de santos. Guia os fiéis com orientações ou até reformas -o papa Francisco, por exemplo, autorizou a bênção de casais LGBTQIA+ e restringiu as missas em latim.

O papa também é chefe de Estado do Vaticano, que é um país soberano dentro de Roma, podendo assim exercer os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Confira abaixo respostas a dúvidas frequentes sobre papas.

QUANTO GANHA UM PAPA?

O papa tem direito de receber um valor simbólico de 2.500 euros por mês. Era o que recebia o papa Bento 16. Já Francisco abdicou dessa remuneração desde o início do papado. Os gastos de um pontífice, como alimentação, são pagos pela Santa Sé.

ONDE MORA O PAPA?

Os papas costumavam morar em um apartamento reservado para eles no Palácio Apostólico. Francisco, no entanto, escolheu viver na Casa Santa Marta, uma espécie de pensão dentro do Vaticano. O endereço onde dormirá o próximo papa ainda é uma incógnita.

QUANTOS ANOS PODE TER O PAPA?

Para ser papa, em teoria, basta ser homem, batizado e celibatário. Ou seja, não há limites de idade, nem mínimo, nem máximo. O pontífice nem precisaria ser cardeal, mas isso não acontece desde o século 14.

QUAL FOI O ÚLTIMO PAPA ITALIANO?

O último italiano a ser eleito pelo conclave foi Albino Luciani, em 1978, que escolheu o nome de João Paulo 1o. Seu papado durou, no entanto, apenas 33 dias. Antes dele, outro italiano: Paulo 6o, que se chamava Giovanni Battista Montini e foi escolhido em 1963.

QUANTAS LÍNGUAS O PAPA FALA?

Isso varia de papa para papa, mas em geral todos eles são fluentes em italiano e latim. Francisco falava ainda espanhol, sua primeira língua, alemão, inglês e francês, além de entender português. João Paulo 2o, além dessas, também dominava polonês, seu idioma nativo.

QUAIS FUNÇÕES O PAPA ACUMULA?

O líder da Igreja Católica detém os títulos de “bispo de Roma”, “vigário de Jesus Cristo”, “sucessor do príncipe dos Apóstolos”, em referência a Pedro, “sumo pontífice da Igreja Universal”, “primaz da Itália”, “arcebispo e metropolita da província romana”, “soberano do Estado da Cidade do Vaticano” e, por fim, “servo dos servos de Deus”.