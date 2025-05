Quais são os próximos passos do novo papa? Entenda

MICHELE OLIVEIRA

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS)

Minutos depois de pronunciadas as palavras “Habemus Papam”, o cardeal americano Robert Francis Prevost, o novo papa Leão 14, já começa a trabalhar. Seu primeiro compromisso é proferir a bênção Urbi et Orbi, da sacada da fachada da basílica, aos fiéis da praça São Pedro, no Vaticano. O rito acontece logo depois de sua apresentação ao público, feita pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti.

Em seguida, o novo papa celebra uma missa com os cardeais, que marca a sua primeira homilia. No caso do papa Francisco, isso ocorreu dentro da própria Capela Sistina, no dia seguinte ao resultado do conclave, que tinha saído à noite.

Tão logo o nome do papa seja definido, autoridades da Cúria Romana, o braço administrativo da Santa Sé, podem se dirigir a ele para tratar de questões importantes. Devem se reportar ao novo pontífice nestes primeiros momentos o número dois da Secretaria de Estado, Edgar Peña Parra, e o responsável pelas Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher.

Nos dias seguintes, acontece a cerimônia de inauguração do papado, que marca oficialmente a posse. A constituição apostólica Universi Dominici Gregis não determina nenhum prazo máximo para o início do pontificado. No caso de Francisco, seis dias separaram a fumaça branca da missa solene, na praça São Pedro. Na ocasião, foi entregue a ele o Anel do Pescador, um dos símbolos que identificam o sucessor do trono de Pedro. A missa foi seguida por chefes de Estado e de governo.

Mas nada impede que o papa, antes da posse, se dirija aos fiéis de outros modos. Eleito numa quarta-feira, Francisco proferiu o Angelus, da janela do Palácio Apostólico, no primeiro domingo após ser eleito, dois dias antes da cerimônia oficial de posse. É provável que o novo pontífice também se dirija aos fiéis neste fim de semana.

Neste ano, o papa recém-escolhido também pode optar por participar de algum evento do Jubileu da Igreja, que está em andamento desde dezembro e vai até janeiro.

Dias ou semanas depois, o papa deve assumir também como bispo de Roma, um dos títulos do líder da Igreja. A cerimônia acontece na basílica papal de São João de Latrão, que é a catedral da diocese da capital italiana. A Universi Dominici Gregis diz apenas que a posse deve ocorrer “depois da solene cerimônia de inauguração do pontificado e dentro do espaço conveniente de tempo”.

Depois de se inteirar de questões do Vaticano, o pontífice pode começar a organizar sua primeira viagem. Francisco e Bento 16 escolheram destinos italianos -Lampedusa e Bari, respectivamente- para a estreia, enquanto João Paulo 2º foi para a América Central.