Quadrinho raro de Superman é vendido por US$ 9 milhões

FOLHAPRESS

Um exemplar do primeiro quadrinho de Superman, publicado em 1938, foi vendido por US$ 9 milhões (cerca de R$ 48 milhões) na quinta-feira (20), tornando-se a revista em quadrinhos mais cara do mundo.

A venda aconteceu durante um leilão realizado pela Heritage Auctions. A edição surpreendeu as pessoas por seu ótimo estado de conservação.

O valor supera o recorde anterior, de 2024, quando a primeira edição da revista Action Comics foi vendida por US$ 6 milhões.

O exemplar do primeiro quadrinho de Superman foi encontrado por três irmãos no sótão da casa da mãe deles, que morreu pouco antes da pandemia.

A mulher dizia ter revistas raras em algum lugar da casa, mas não conseguia se lembrar onde exatamente.

Por isso, eles achavam que a história não passava de uma lenda. Isso mudou no começo deste ano, quando eles encontraram por acaso o quadrinho dentro de uma caixa com jornais antigos.

Segundo eles, o exemplar foi comprado quando a mulher tinha 9 anos e morava em São Francisco, cidade da Califórnia.