Putin está aberto para alcançar paz na Ucrânia, mas talvez não no ritmo dos EUA, diz Kremlin

Segundo Moscou, a complexidade do conflito impede que as negociações ocorram no ritmo que Washington deseja uma das promessas de Trump, repetida à exaustão durante sua campanha, era acabar com a Guerra da Ucrânia em 24 horas