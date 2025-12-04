Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como ‘úteis’, mas ressalta ‘trabalho difícil’

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que suas conversas de cinco horas com enviados dos EUA sobre o fim da guerra na Ucrânia foram “necessárias” e “úteis”, mas também ressaltou o “trabalho difícil”, diante de algumas propostas inaceitáveis para o Kremlin.

Segundo Putin, o encontro foi longo porque as partes “tiveram que passar por cada ponto” da proposta de paz de Washington. “Esta foi uma conversa necessária, muito concreta”, disse o presidente russo. Havia disposições que Moscou disse estar pronta para discutir, enquanto outras “não podemos concordar”. “É um trabalho difícil”, acrescentou.

Os comentários do líder russo vêm enquanto o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e Jared Kushner, que é genro do presidente dos EUA, Donald Trump, se preparam para se encontrar com o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, nesta quinta-feira, em Miami para mais conversas, de acordo com um alto funcionário do governo Trump que não estava autorizado a comentar publicamente e falou sob condição de anonimato.

As conversas de alto risco fazem parte do renovado esforço de Trump para acabar com a guerra de quase quatro anos. O esforço de paz recentemente ganhou força, embora reconciliar as “linhas vermelhas” da Rússia e da Ucrânia ainda pareça ser uma batalha difícil.

Trump disse que Witkoff e Kushner saíram de sua sessão maratona com Putin no Kremlin confiantes de que ele quer encontrar um fim para a guerra. “A impressão deles foi muito forte de que ele gostaria de fazer um acordo”, disse Trump. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Estadão Conteúdo.