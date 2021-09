PT lembra 11 de Setembro chileno e ignora ataque aos EUA em documento

“Salvador Allende reforça a importância da luta contra o golpismo, em defesa da democracia, que sempre será fundamental”, diz a resolução

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Em resolução aprovada no último sábado (11) para tratar das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o diretório nacional do PT menciona que a data coincide com o golpe de Estado deflagrado em 1973 no Chile pelo general Augusto Pinochet que levou à morte do então presidente Salvador Allende.



“O Diretório Nacional do PT, reunido em 11 de setembro de 2021, data que marca os 48 anos do golpe militar contra Salvador Allende e o povo chileno, reforça a importância da luta contra o golpismo, em defesa da democracia, que sempre foi e sempre será fundamental”, diz a resolução.



Outro 11 de Setembro famoso, o dos ataques terroristas nos EUA, que completaram naquele dia 20 anos, foi ignorado no texto do partido.