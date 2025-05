Primeira-ministra de Alberta diz que referendo sobre separação do Canadá é possível em 2026

O primeiro-ministro canadense e líder liberal, Mark Carney, segura sua cédula de votação enquanto vota em uma seção eleitoral durante as eleições federais em Ottawa, Canadá, em 28 de abril de 2025. O Canadá votou na segunda-feira por um novo governo para enfrentar a guerra comercial e as ameaças de anexação do presidente Donald Trump, que pressionou os Estados Unidos a absorverem o país vizinho com a abertura das seções eleitorais. O Partido Liberal, liderado pelo novo primeiro-ministro Mark Carney, parecia prestes a perder para Pierre Poilievre, do Partido Conservador, até que os ataques do presidente americano ao país provocaram uma reversão repentina nas previsões das pesquisas. Trump se inseriu fortemente na política canadense no dia da eleição com uma publicação no Truth Social, afirmando que o Canadá enfrentaria “TARIFAS ZERO” se “se tornasse o estimado 51º estado”. (Foto de Dave Chan / AFP)