Presidente peruana convida papa Leão XIV a visitar seu país

A presidente do Peru, Dina Boluarte, informou, nesta terça-feira (20), que convidou o papa Leão XIV a visitar o país em uma das primeiras viagens de seu pontificado, e em particular a cidade de Chiclayo, onde ele foi bispo por oito anos após se tornar cidadão peruano.

O novo líder da Igreja católica, Robert Francis Prevost, de 69 anos, nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, mas morou por mais de duas décadas no Peru, onde foi missionário e bispo de Chiclayo, no norte do país.

Boluarte disse ter feito o convite ao papa durante a audiência que os dois tiveram no domingo no Vaticano.

“Nós o convidamos de forma pessoal para que, em uma de suas primeiras visitas, venha à nossa pátria e sobretudo à cidade de Chiclayo, que ele tanto ama”, disse Boluarte.

A presidente peruana assistiu à entronização do sucessor do falecido papa Francisco.

“Deus nos deu um papa peruano”, acrescentou Boluarte.

O anúncio foi divulgado no dia seguinte de a Casa Branca informar que o presidente americano, Donald Trump, convidou o papa Leão XIV para visitar os Estados Unidos.

Prevost esteve à frente da diocese de Chiclayo, cerca de 750 km ao norte de Lima, entre 2015 e 2023. Ele chegou ao Peru pela primeira vez em 1985, enquanto preparava sua tese de doutorado. Ele partiu no ano seguinte e voltou entre 1988 e 1998, quando ocupou diferentes cargos na Ordem de Santo Agostinho, da qual é membro.

Prevost deixou o Peru em janeiro de 2023, quando o papa Francisco o nomeou cardeal prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina.

