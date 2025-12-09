Presidente de Honduras denuncia ‘adulteração’ dos resultados eleitorais e interferência de Trump

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, denunciou nesta terça-feira (9) uma “adulteração” dos resultados das eleições em seu país e condenou a “interferência” de seu par americano, Donald Trump, que apoia um candidato de direita.

Prestes a concluir, a apuração das presidenciais é liderada pelo conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, com uma vantagem estreita sobre o também direitista Salvador Nasralla, que afirma ser vítima de uma “fraude”.

“O povo compareceu e participou corajosamente e decidido nas urnas, mas vivemos um processo marcado por ameaças, coação, manipulação do TREP (sistema de resultados preliminares) e adulteração da vontade popular”, disse Castro durante um ato público na cidade de Catacamas.

AFP