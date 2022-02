Presidente da Ucrânia quer Forças Armadas 50% maiores, mas nega guerra com Rússia

O presidente ao mesmo tempo disse que isso ocorria “não porque nós teremos uma guerra logo, mas para que tenhamos paz no futuro”

Igor Gielow

São Paulo, SP

No centro da pior crise de segurança na Europa desde 2014, com quatro frentes de seu território sob a mira de tropas da Rússia, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, anunciou nesta terça (1º) que pretende expandir em 50% suas Forças Armadas.

Ao assinar o decreto autorizando mais 100 mil soldados nos próximos três anos, com aumentos de salário, o presidente ao mesmo tempo disse que isso ocorria “não porque nós teremos uma guerra logo, mas para que tenhamos paz no futuro”.

A ambiguidade ante a questão russa é a marca de Zelenski, um comediante que protagonizava uma série na qual ele era um presidente acidental de seu país e que, num exercício de metalinguagem reversa, ascendeu meteoricamente na vida real ao poder.

Em 26 de novembro do ano passado, quando as Forças Armadas da Ucrânia denunciavam a escalada militar russa nas fronteiras, com a validação dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, Zelenski disse: “Há uma ameaça hoje de que poderá haver guerra amanhã”.

Ele seguiu gritando lobo, para ficar na fábula de Esopo, até o fim de 2021. A crise então escalou para um embate internacional de grande porte, com Washington e Moscou decidindo o futuro de uma nação europeia em mesas de negociação de Genebra e de Bruxelas.

Trinta anos após o fim da Guerra Fria, o cenário não poderia ser de maior déjà-vu, ainda mais com a inapetência europeia para lidar com o problema. Zelenski adotou um rumo contrário desde a virada do ano: passou a dizer que não há risco iminente de guerra, e que o Ocidente precisa evitar pânico e histeria em torno da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso pode ser lido de duas maneiras, algo opostas mas também complementares. Antes, um preâmbulo: Zelenski tem popularidade baixa e viu o rival que derrotou em 2019, o ex-presidente Petro Porochenko, voltar ao país apesar do risco de ser preso sob acusação de traição.

Porochenko foi o líder que emergiu do movimento que derrubou o governo pró-Kremlin em 2014, na gênese da crise atual. Bilionário, ele busca se reposicionar. De uma forma ou de outra, o presidente ucraniano trabalha sob forte pressão interna também.

Assim, é possível que ele lide com a percepção de que é um marionete do Ocidente na briga com Vladimir Putin, o que levou a suas queixas. Isso tentaria mostrar alguma autoridade à elite ucraniana.

a linha contrária, a mesma elite hoje alimenta um forte sentimento contrário à Rússia. Mas nem por isso quer ver o seu país envolvido em um conflito fratricida que não terá como vencer militarmente, sugerindo que novas concessões territoriais possam ser inevitáveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Folha de S.Paulo ouviu de diplomatas ocidentais em Kiev e Moscou, essa percepção de custo da guerra tem se tornado majoritária em círculos mais elitistas das capitais nos dois países.

Esse cenário também justifica a ideia de um Zelenski paz e amor, por assim dizer, talvez disposto a dar a Putin algum símbolo de vitória diplomática, como a aceitação dos termos dos acordos de paz de 2015 no Donbass (leste ucraniano), abrindo caminho para a desmobilização russa.

O problema é que sua margem de manobra é ínfima, e o anúncio de que poderá montar uma espécie de aliança de segurança com Polônia e Reino Unido sugere que outras opções estão em jogo.

Há limites de outra ordem. A ideia de aumentar as Forças Armadas pode até soar popular, mas é preciso ver de onde virá o dinheiro. De 2010 a 2020, o gasto com defesa da Ucrânia quase triplicou, de 1,1% do Produto Interno Bruto para 3,1%, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (Londres).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Houve um enorme aumento em termos reais, claro, em 2014 e 2015 (57% e 30%, respectivamente), na esteira da crise da Crimeia e da guerra civil, mas o ritmo já baixou para quase um dígito. Hoje há 209 mil militares no serviço ativo ucraniano.

Se perder as taxas de trânsito de gás russo pelo país, algo como US$ 2 bilhões anuais, com a abertura do novo gasoduto Nord Stream 2 no mar Báltico, o espaço fiscal é ainda mais exíguo.

Com todas essa variáveis, Zelenski morde e assopre na tentativa de equilibrar-se no cargo enquanto a crise se desenrola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE