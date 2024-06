O presidente boliviano Luis Arce (C) fala da varanda do Palácio do Governo em La Paz em 26 de junho de 2024. – O presidente boliviano Luis Arce criticou na quarta-feira uma tentativa de “golpe de estado” depois que soldados e tanques foram posicionados fora de prédios do governo e tentaram derrubar uma porta do palácio presidencial, antes de recuar. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)