Piloto relatou falta de combustível antes de cair em rio de Nova York, diz CEO da empresa de helicópteros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O piloto do helicóptero que caiu no rio Hudson, em Nova York, nesta quinta-feira (10), avisou por rádio que precisava reabastecer poucos minutos antes da queda, segundo o dono da empresa de passeios turísticos que operava a aeronave.



Michael Roth, CEO da New York Helicopter Tour, afirmou que cogita uma colisão com ave ou falha no rotor principal, mas a causa exata do acidente que matou os seis ocupantes ainda não foi determinada.



Roth disse ao jornal britânico The Telegraph que o piloto “avisou que estava pousando e precisava de combustível”. Isso levaria cerca de três minutos, mas 20 minutos depois ele ainda não havia chegado.



Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova York, o helicóptero Bell 206 partiu-se ao meio enquanto sobrevoava o rio por volta das 15h15, no horário local.



Roth afirmou ainda não saber a causa do acidente e relatou o que observou nas imagens da queda. “A única coisa que vi no vídeo foi que as pás do rotor principal não estavam no helicóptero”, disse. “Nunca vi algo assim em 30 anos no setor. A única coisa que posso imaginar -e não tenho certeza- é que tenha sido uma colisão com ave ou uma falha do rotor principal.”



Mergulhadores da polícia e bombeiros ajudaram a retirar os corpos da água. Quatro das vítimas foram declaradas mortas no local, enquanto duas foram levadas a hospitais próximos, mas não resistiram.



A identidade do piloto da aeronave não foi divulgada pelas autoridades americanas.



As outra cinco vítimas eram de uma mesma família da Espanha, que estava visitando Nova York de férias, em comemoração do aniversário de um dos filhos. Eram o diretor-executivo da Siemens na Espanha, Agustin Escobar (que estava prestes a ser transferido para a Alemanha), sua esposa, Merce Camprubi Montal, e seus três filhos, de 4, 5 e 11 anos.



Fotos divulgadas no site da New York Helicopter Tours mostram a família sorrindo em frente ao helicóptero e dentro da aeronave, com os cintos afivelados.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram o exato momento da queda, registrando a separação da fuselagem e da hélice durante a tragédia.