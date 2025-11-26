Menu
Mundo
Busca

Pentágono anuncia envio de mais 500 militares a Washington após ataque a tiros

“Isso apenas fortalecerá nossa determinação de garantir que façamos de Washington D.C. [uma cidade] segura e bonita”, disse Hegseth.

Redação Jornal de Brasília

26/11/2025 19h02

two national guard members shot blocks from white house

Foto por BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Os Estados Unidos vão mobilizar 500 militares adicionais em Washington após um ataque a tiros contra dois efetivos da Guarda Nacional nessa cidade, disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, nesta quarta-feira (26) durante visita à República Dominicana.

“Isso apenas fortalecerá nossa determinação de garantir que façamos de Washington D.C. [uma cidade] segura e bonita”, disse Hegseth.

O aumento planejado de tropas elevará para mais de 2.500 os membros da Guarda Nacional destacados na capital americana.

© Agence France-Presse

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado