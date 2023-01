Pedra preciosa encontrada em Marte é raridade na Terra

Por ser tratar de um minério que possui H₂O em sua composição, a descoberta foi muito importante para a comunidade científica

A pedra preciosa opala, encontrada somente na Austrália e no Piauí, foi descoberta pela Nasa, agência espacial norte-americana, em Marte. Como ela é formada em parte por H₂O, isso representa muito para a comunidade científica para futuras investidas humanas no planeta vermelho.

De acordo com registros hitóricos, a pedra foi encontrada pela primeira vez em solo brasileiro em Pedro II, a cerca de 600 quilômetros da capital Teresina, por um agricultor. Depois disso, as pedras passaram a ser extraídas por garimpeiros, e hoje em dia ainda existem minas em atividade no município, o que movimenta a economia local.

Apesar de abundante, a pedra opala não é facilmente encontrada. Como as chuvas dificultam o garimpo, a extração só é feita no período da seca.