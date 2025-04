Para membro do Fed, recentes anúncios de tarifas aumentaram a incerteza econômica

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou, em discurso preparado para uma mesa redonda, nesta quinta-feira, 10, que os recentes anúncios de tarifas aumentaram a incerteza econômica e coincidiram com um declínio no sentimento do consumidor e aumentos nas expectativas de inflação de curto prazo. Segundo ele, também foi observado um aumento nos riscos de alta da inflação, com riscos de baixa elevados para as perspectivas de emprego e crescimento econômico.

“Estou preocupado que qualquer novo aumento nos preços aumente ainda mais expectativa de inflação”, disse Schmid, ao ressaltar que a política atual e o ambiente econômico tornaram-se “consideravelmente mais complicados”.

No entanto, para ele, o BC dos EUA está entrando em um período desafiador partindo “de uma posição de força”.

De acordo com o dirigente, a economia tem demonstrado bastante impulso, o crescimento recente da produtividade acelerou e o mercado de trabalho permanece robusto.

“Temos sido eficazes em manter expectativas de inflação de longo prazo bem ancoradas”, acrescentou Schmid, ao enfatizar que o crescimento da produtividade será responsável por impulsionar o crescimento econômico de agora em diante. “Há razões pelas quais as taxas de juros podem permanecer altas no longo prazo e razões pelas quais elas podem cair. A trajetória final será determinada pelo equilíbrio entre essas forças”, complementou.

Estadão Conteúdo