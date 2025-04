Papa se encontra com equipe médica que o salvou

São Paulo, 16 – Pouco menos de um mês após receber alta do Hospital Gemelli, onde ficou internado por 38 dias para tratar uma pneumonia e complicações, o papa Francisco recebeu e agradeceu pessoalmente a cerca de 70 pessoas, entre diretoria e funcionários, que ajudaram a salvar a sua vida. O encontro aconteceu ontem, atrás do Salão Paulo VI, no Vaticano.

“Obrigado por tudo o que fizeram”, diz o papa, com a voz ainda em recuperação, em um trecho do encontro, divulgado pelo Vatican News em vídeo. “Obrigado pelo atendimento no hospital, foi muito bom, continuem assim”, afirmou.

Destacou ainda o papel da reitora da Universidade Católica e da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, que rege a policlínica, Elena Beccalli. “Ela é forte, quando as mulheres mandam as coisas vão…”, afirmou.

Estadão Conteúdo