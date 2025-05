Papa recebe Petro com desafios sobre segurança, migração e mudança climática na agenda

O papa Leão XIV recebeu, nesta segunda-feira(19), no Vaticano, o presidente colombiano Gustavo Petro, que também se reuniu com o secretário de Relações com os Estados para discutir questões como segurança, migração e mudanças climáticas, informou a Santa Sé.

Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, enfrenta o desafio de conter a violência de grupos armados, tendo falhado em progredir por meio do diálogo, um processo no qual a Igreja Católica historicamente desempenha um papel.

O colombiano foi um dos líderes latino-americanos que compareceram à missa inaugural do pontificado de Leão XVI no domingo, o primeiro papa americano que também tem nacionalidade peruana.

“Hoje, o Santo Padre Leão XIV recebeu em audiência no Palácio Apostólico do Vaticano o presidente da República da Colômbia, Sua Excelência Gustavo Francisco Petro Urrego, que em seguida se encontrou com Sua Excelência Monsenhor Paul Richard Gallagher, secretário de Relações com os Estados”, informou o Vaticano.

A Santa Sé indicou que “nos cordiais debates na Secretaria de Estado, foi expressa satisfação pelas boas relações entre a Colômbia e a Santa Sé, destacando a colaboração positiva e duradoura entre a Igreja e o Estado para apoiar os processos de paz e reconciliação”.

“Durante a conversa, houve uma troca de pontos de vista sobre a situação sociopolítica na Colômbia e na região, com atenção especial aos desafios ligados à segurança, migração e mudança climática”, acrescentou o Vaticano em um comunicado.

Petro, ex-guerrilheiro que assumiu a presidência em 2022, publicou uma foto no X no domingo cumprimentando o pontífice e informou que seria recebido nesta segunda-feira para uma audiência.

“Primeiro encontro, e amanhã tenho meu segundo encontro mais longo para falar sobre nossa América Latina, a luta pela paz e pela vida, e o fim dos 100 anos de solidão da Colômbia”, declarou o presidente de 65 anos.

Petro comemorou a eleição de Leão XIV no início de maio e destacou seus profundos laços com a América Latina.

“Espero que ele seja o grande líder dos povos migrantes no mundo e espero que encoraje nossos irmãos e irmãs migrantes latino-americanos, humilhados hoje nos Estados Unidos”, declarou o presidente no X.

“É mais do que um americano”, acrescentou.

