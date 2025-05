Papa escolhido: Saiba quem é Leão XIV, novo líder da Igreja Católica

Na tarde desta quinta-feira (8), o Conclave reunido na Capela Sistina chegou a um consenso e escolheu o novo líder da Igreja Católica. Às 18h07, no horário local, a tradicional fumaça branca começou a sair da chaminé instalada no telhado da capela, sinalizando ao mundo que os cardeais eleitores haviam tomado sua decisão. O nome do novo chefe de Estado do Vaticano é Robert Francis Prevost, que assumirá o posto como papa Leão XIV.

Antes de ser eleito Papa, Robert Francis Prevosti atuava como cardeal nos Estados Unidos, mas sua trajetória extrapola as fronteiras americanas. Conhecido como “pastor de duas pátrias”, destacou-se por sua missão evangelizadora no Peru, onde desenvolveu fluência em espanhol e ampliou sua visão pastoral, o que o torna um representante simbólico de toda a América Latina.

Prevosti é reconhecido por seu profundo conhecimento da estrutura da Igreja. Durante o pontificado de Francisco, colaborou diretamente com o Papa, especialmente em questões administrativas e pastorais. Em entrevista ao site oficial do Vaticano, destacou a importância do papel dos bispos no mundo contemporâneo: “O bispo deve caminhar com seu povo, para viver de forma mais autêntica a mensagem do Evangelho”, afirmou.

Apesar de alinhado às diretrizes de Francisco, enfrentou resistências internas — sobretudo pela tradição de evitar a eleição de papas norte-americanos, devido ao peso político dos Estados Unidos no cenário global. Ainda assim, sua reputação de integridade e compromisso com a transparência foi reforçada pela participação em investigações contra membros do clero no próprio Vaticano.

Considerado progressista, Prevosti mantém posições sensíveis às questões dos imigrantes e é próximo das ideias franciscanas, com foco em justiça social, acolhimento e simplicidade. Sua eleição é vista como um sinal de continuidade, mas também de renovação, especialmente para os fiéis das Américas.

Minutos depois da fumaça ser vista no telhado da Capela Sistina, os sinos da Basílica de São Pedro começaram a tocar, confirmando oficialmente o anúncio: “Habemus Papam”. A Igreja agora tem seu 267º Sucessor de Pedro.