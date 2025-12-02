Menu
Papa diz que Oriente Médio precisa de novas abordagens para conter a violência

O pontífice também pediu aos cristãos do Oriente Médio que sejam “corajosos”

Redação Jornal de Brasília

02/12/2025 8h33

Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

O papa Leão XIV exortou nesta terça-feira (2) as 150.000 pessoas reunidas em uma missa ao ar livre em Beirute a encontrar “novas abordagens no Oriente Médio” para fazer a paz triunfar.

“O Oriente Médio precisa de novas abordagens para rejeitar a mentalidade de vingança e violência, para superar as divisões políticas, sociais e religiosas, e abrir novos capítulos em nome da reconciliação e da paz”, declarou o chefe da Igreja Católica, que encerra nesta terça-feira sua visita ao Líbano.

O pontífice também pediu aos cristãos do Oriente Médio que sejam “corajosos”.

