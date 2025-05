Papa agradece a jornalistas e pede comunicação sem fanatismo e ódio

ANDRÉ FONTENELLE

FOLHAPRESS

O papa Leão 14 agradeceu aos jornalistas durante audiência para cerca de 3.000 presentes à Sala Paulo 6º, no Vaticano. “Obrigado, caros amigos, por vosso serviço à verdade. Vocês acompanharam os ritos da Semana Santa. Contaram a dor pela morte do papa Francisco”, disse o pontífice, aplaudido a cada frase.

“Estamos vivendo tempos ao mesmo tempo difíceis de navegar e contar. Ees representam um desafio para todos nós, mas não um do qual devemos fugir. A Igreja precisa encarar os desafios do seu tempo. Da mesma forma a comunicação e o jornalismo não existem fora da história.”

Segundo Leão 14, “hoje um dos desafios mais importantes é promover uma comunicação que nos tire da Torre de Babel em que às vezes nos encontramos”. Ele advertiu para a comunicação “ideológica e partidária”.

O papa também voltou a falar dos riscos da inteligência artificial. “Tem um potencial imenso, que exige porém responsabilidade e discernimento, a fim de garantir que possa ser usada para o bem de todos.”

Leão 14 relembrou uma fala de seu antecessor na mensagem aos jornalistas. “Repito a vocês hoje o convite feito pro papa Francisco em sua última mensagem pela próxima jornada mundial da comunicação social: vamos desarmar a comunicação de todo o preconceito e ressentimento, fanatismo e até ódio.”