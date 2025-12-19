Ouro fecha em alta de olho em Fed e tensões geopolíticas; prata sobe 9% na semana

São Paulo, 19 – O ouro fechou a sexta-feira, 19, em alta, sustentado por um ambiente externo mais favorável aos metais preciosos. Dados de inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos reforçaram apostas de flexibilização monetária à frente, enquanto a busca por proteção permaneceu elevada em meio a incertezas macroeconômicas e geopolíticas. A prata teve mais uma sessão de valorização marcante.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 0,52%, a US$ 4.387,30 por onça-troy. Já a prata para março saltou 3,48%, a US$ 67,489 por onça-troy. Na semana, avançaram 1,36% e 8,84%, respectivamente.

A leitura mais fraca do CPI norte-americano na quinta-feira fortaleceu a percepção de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá cortar juros nos próximos meses, o que tende a favorecer o metal precioso, diz o ANZ.

Para o banco, investidores já atribuem probabilidade relevante a uma redução de juros no início de 2026, com cortes praticamente precificados para o segundo trimestre, cenário que beneficia ativos sem rendimento, como o ouro. A casa ainda destaca que o aumento das tensões geopolíticas “aparenta ter reforçado o apelo do ouro”, mantendo o metal bem sustentado mesmo em sessões de dólar mais firme.

Na avaliação da XTB MENA, o mercado continua amparado por uma demanda persistente. Compras contínuas de bancos centrais seguem sustentando os preços, enquanto tensões geopolíticas permanecem como um pilar relevante de suporte, diz a instituição, que pondera, contudo, que o CPI deve ser interpretado com cautela, diante de distorções causadas pelo longo shutdown do governo norte-americano.

Ao longo de 2025, as compras recorrentes de bancos centrais ajudaram a sustentar o ouro, diz a Capital Economics, mas a consultoria alerta, no entanto, que os preços já superaram níveis justificados pelos fundamentos. A casa projeta que, apesar de um piso garantido pela demanda oficial, o ouro e a prata podem enfrentar correções em 2026, em contraste com expectativas mais otimistas do mercado.

Estadão Conteúdo