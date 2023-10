Organização auxilia no refúgio de animais em Israel

Quem quiser ajudar, também pode oferecer a casa como lar temporário. Além disso, é possível realizar doações para a organização

Pelo menos 4 mil pessoas já morreram no conflito entre Israel e Palestina, que começou no dia 7 de outubro. Agora, organizações de proteção animal e veterinários atuam no resgate de animais de estimação que perderam suas famílias na região da Faixa de Gaza.

Voluntários tentam encontrar as famílias dos pets que foram deixados para trás, ou achar novas famílias para aqueles que perderam seus tutores. Foi estabelecida uma linha telefônica para coletar informações e realizar missões de resgate.

Quem quiser ajudar, também pode oferecer a casa como lar temporário. Além disso, é possível realizar doações para a organização.