Operação destrói plantação de maconha equivalente a 124 campos de futebol na fronteira com MS

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Uma operação conjunta da Polícia Federal do Brasil e da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai destruiu uma plantação de maconha que ocupava 89 hectares -o equivalente a cerca de 124 campos de futebol. A ação aconteceu no departamento de Amambay, região de floresta na fronteira com o estado de Mato Grosso do Sul, usada há anos pelo narcotráfico.

A ofensiva faz parte da 49ª fase da ação batizada de Nova Aliança, considerada pelas autoridades como a maior ação internacional de erradicação de plantações ilegais de Cannabis no mundo.

Nos primeiros três dias dessa nova etapa, os agentes destruíram 84 acampamentos clandestinos usados por traficantes e queimaram mais de 54 toneladas de maconha que já estavam prontas para ser vendidas.

A operação teve o apoio do Ministério Público do Paraguai. As equipes percorreram a região a pé e com apoio aéreo, localizando plantações em meio à mata fechada.

Os alvos dessa vez foram áreas rurais que fazem parte da cadeia de produção da droga, conforme apontou a investigação. Segundo a PF, a estratégia é atingir o crime organizado diretamente na origem da produção, destruindo o cultivo antes que a droga entre na rota do tráfico internacional.

A ação também busca combater o impacto ambiental causado por essas plantações, que geralmente envolvem desmatamento ilegal, uso de agrotóxicos e exploração de mão de obra precária.

De acordo com o UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime), cerca de 5.000 toneladas de maconha são apreendidas todos os anos no mundo, resultado de mais de 1 milhão de operações.

No ano passado, as seis fases da Nova Aliança conseguiram erradicar cerca de 4.400 toneladas – ou seja, quase 80% do total global em apenas uma operação regional.

Na fase anterior, encerrada em março, os agentes destruíram 880 toneladas da droga.

As autoridades dos dois países prometem seguir com as ações na região nos próximos dias, como parte de uma ofensiva contínua contra o narcotráfico e os crimes ambientais na fronteira.