ONU/Guterres: maior risco do ponto de não retorno é prejuízo irreversível para a Amazônia

Belém, 20 – O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez nesta quinta-feira, 20, um novo alerta sobre “prejuízos irreversíveis” para o bioma amazônico, classificando como o maior risco ao chamado ponto de não retorno, quando as mudanças causadas pelo aquecimento global e pela mudança climática se tornam perenes. Ele faz, neste momento, declaração à imprensa em Belém (PA) durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Guterres começou a coletiva elogiando a “liderança extraordinária” do presidente Lula. Ontem o chefe de Estado brasileiro teve ao longo do dia encontros com ministros do grupos negociadores dos países emergentes, incluindo nações árabes, latino-americanos, China, Índia e Indonésia, além de ministros dos grupos negociadores da União Europeia, África e dos Pequenos Estados Insulares.

Hoje, o secretário-geral das Nações Unidas também clamou às delegações a trabalharem no que for possível para manter de limitar a temperatura global a 1.5ºC acima dos níveis pré-industriais. “Depois de 10 anos do Acordo de Paris, andamos bastante mas não o suficiente”, declarou.

Guterres também avaliou que adaptação climática não é uma meta teórica e requer compromisso dos países, além de reforçar que triplicar os recursos nesta seara é fundamental.

Estadão Conteúdo