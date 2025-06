O que se sabe sobre as restrições de entrada nos Estados Unidos?

O presidente dos EUA, Donald Trump, ergue o punho ao desembarcar da Força Aérea ao chegar ao Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Newark, Nova Jersey, em 26 de abril de 2025. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma nova proibição de viagens em 4 de junho de 2025, visando 12 países, alegando que foi motivada por um ataque a um protesto judaico no Colorado, que as autoridades atribuíram a um homem que, segundo elas, estava ilegalmente no país. (Foto de Mandel NGAN / AFP)