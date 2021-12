O que é a COP26? Como posso ajudar a preservar o meio ambiente?

A importância da sustentabilidade e de preservar nosso precioso meio ambiente está a cada dia mais clara, especialmente nos últimos anos.

O assunto esteve em alta nas últimas semanas, enquanto a COP26 decorria em Glasgow, na Escócia.

A COP26 foi a 26a. Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que aconteceu entre 31 de outubro e 12 de novembro de 2021.

O que aconteceu?

Podemos ver estatísticas chocantes e vários governos assumindo compromissos. Abaixo mostraremos algumas delas.´

O mundo segue a passos largos no caminho do aquecimento (de mais 2,4 oC! )

E esse aquecimento é devastador para o meio ambiente. 2,4 oC pode parecer pouco pra quem curte férias numa praia ou ser bem-vindo num dia de inverno, mas esse número é dramático para muitos icebergs, fauna e flora.

O dano mais perceptível seria o derretimento de icebergs nos polos Norte e Sul. Isso levaria a um aumento do nível do mar e à destruição de ilhas e áreas de baixa altitude. Outra consequência são as ondas de calor cada vez mais intensas, o que significa secas e tempestades mais furiosas. A devastação pode ser imensa.

Isso não é certeza – ainda – mas o planeta está avançando nessa direção, e o valor de aquecimento máximo de 2oC estabelecido no Acordo de Paris corre sério risco de ser ultrapassado. Em 2015, muito se falou sobre a necessidade de manter o valor bem abaixo disso. O atual objetivo é manter o aquecimento em 1,5oC.

Desmatamento: fim em 2030?

O impacto do desmatamento é devastador. Árvores filtram os gases do efeito estufa e produzem oxigênio, o que resulta em ambientes mais limpos. Além disso, as florestas são o habitat de muitas espécies animais, sendo que muitas correm risco de extinção. Sem eles, ecossistemas inteiros podem entrar em colapso.

O Brasil ocupa lugar de destaque nessa discussão, uma vez que áreas vastas da Amazônia foram e estão sendo desmatadas. O presidente Jair Bolsonaro, juntamente com outros cem líderes mundiais, assinaram um acordo para acabar com o desmatamento até 2030.

Os valores investidos no acordo são de 19,2 bilhões de dólares. Muitos líderes ambientalistas receberam bem o acordo, mas alertaram para o fato de que um pacto similar feito em 2014 não teve qualquer resultado, e chamaram a atenção para a necessidade de ações concretas.

Índia: compromisso de neutralizar as emissões até 2070

A Índia é um dos maiores e mais poluidores países do planeta, e o mais poluído segundo a Financial Times.

As autoridades indianas, porém, estão trabalhando para mudar isso. O Primeiro Ministro Narendra Modi revelou seu plano de neutralizar as emissões de seu pais até 2070. Neutralizar – ou zerar – as emissões significa que na prática a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera permanece constante – se uma dada quantidade é produzida, a mesma quantidade é retirada.

O líder indiano espera poder investir cada vez mais recursos em iniciativas sustentáveis, visto que o nível de riqueza do país asiático está em ascensão.

Embora alguns digam que a medida chega com muito atraso, essa promessa foi recebida com entusiasmo. E a iniciativa é, sem dúvida, um passo importante e mais que necessário.

Mais de 100 países prometem cortar 30% do metano até 2030

Ao contrário de 2070, o ano de 2030 já está batendo à nossa porta.

Antes dessa data, os mais de 100 países que assinaram o Acordo Global de Metano, incluindo o Brasil, terão de cortar o consumo desse gás em 30%. O metano é um gás de efeito estufa especialmente potente, e contribui significativamente para as mudanças climáticas.

Com esse acordo, as emissões de carbono devem ser cortadas em até 50 milhões de toneladas, um valor importante mas ainda distante da meta de 130 milhões de toneladas estabelecida para manter os níveis de aumento de temperatura em 1,5 graus.

Como ajudar?

A COP26 é muito importante, mas apenas algumas pessoas tem nas mãos o poder de tomar as grandes decisões citadas até agora. Em escalas menores, há atitudes que todos podemos tomar para reduzir nossas emissões individuais de carbono. Algumas delas são:

Viagens

Viajar com sustentabilidade é fundamental, seja por hobby ou estilo de vida. Aviões emitem quantidades gigantescas de gases de efeito estufa na atmosfera, por isso viajar por terra pode ser uma opção muito mais viável.

Uma vez no seu destino, tente passear a pé o máximo possível ou usar o transporte público. Pense também em reservar hotéis ecológicos (cheque a política ambiental do estabelecimento no site antes) e procure comida local feita com ingredientes frescos e da época.

Viagens virtuais também podem ser uma boa opção. Você pode fazer tours virtuais, com visitas guiadas em cidades famosas e destinos turísticos badalados. Até mesmo sessões de degustação de vinho e comida virtuais existem. O mesmo vale para boates e cassinos virtuais!

Alimentação

É difícil dizer com certeza qual é a dieta mais ecológica do mundo. Então, o melhor a fazer é tentar colocar os seguintes conselhos em prática para comer de forma mais sustentável.

Reduzir a quantidade de produtos de origem animal na sua dieta, ou cortá-los completamente.

Se você come carne, escolha animais criados em fazendas próximas com técnicas sustentáveis.

Tente consumir frutas e verduras cultivados no seu país. Melhor ainda se você mesmo os cultivar!

Tente evitar embalagens de plástico: compre produtos em vidro ou a granel.

Produtos

Também podemos tentar fazer escolhas sustentáveis em relação aos produtos que utilizamos. Por exemplo, você pode optar por shampoo sólido e condicionadores em barra que são vendidos sem embalagens de plástico, ou apoiar empresas que tomam iniciativas para serem neutras em carbono.

Isso requer um pouco de pesquisa. Há vários sites que dão dicas para encontrar produtos ecológicos; uma vez que encontre um bom produto, você pode adicioná-lo a uma lista e consultá-lo quando precisar comprar mais coisas.

Lembre-se, cada produto tem um custo para o meio ambiente, portanto, antes de comprar considere se você pode comprar produtos reciclados ou de segunda mão, ou fabricá-los você mesmo.

Empresas que apoiamos

É fundamental escolher empresas ecologicamente corretas não somente quando compramos produtos, mas também é uma boa ideia investir em outros tipos de empresas com mentalidade sustentável.

Por exemplo, se você apoia um fornecedor de gás ou eletricidade ecologicamente correto, você ajuda no seu crescimento e permite que eles ganhem mais público.

Tenha uma lista das principais empresas que você apoia e avalie se elas se engajam na proteção do meio ambiente, fazendo mudanças se puder.

Conclusão

Embora as estatísticas divulgadas na COP26 possam sim assustar, elas podem ser mudadas desde que comecemos a agir agora. Os líderes mundiais são responsáveis pelas mudanças em grande escala, mas todos nós podemos fazer pequenas mudanças em casa e no dia-a-dia.

Se somarmos todas essas pequenas mudanças de hábito, elas podem se transformar em uma força ambiental positiva, nas mudanças que todos nós desejamos – e precisamos – ver.