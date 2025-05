O iPhone de botão oficialmente virou ‘vintage’ e entrou na ‘fila do esquecimento’

0 Apple incluiu, nesta semana, os modelos iPhone 7 Plus e duas variantes do iPhone 8 em sua lista oficial de produtos clássicos (ou “vintage”), o que significa que o suporte técnico oficial poderá ser negado a esses aparelhos em caso de falta de peças.

Lançado em 2016, o iPhone 7 Plus marcou uma das últimas gerações de celulares da Apple com o tradicional botão físico na parte frontal, que, à época, também abrigava o sensor de impressão digital. Já o iPhone 8, lançado em 2017, trouxe design com vidro e manteve o botão, mas não escapou de críticas por sua autonomia de bateria considerada abaixo da média.

A classificação como “vintage” representa que os dispositivos ainda podem ser aceitos para reparo nas assistências técnicas autorizadas da Apple, mas somente se houver disponibilidade de peças. Caso contrário, o reparo é recusado. A mudança atinge os modelos de 64 GB e 256 GB do iPhone 8, além do iPhone 7 Plus, independentemente da capacidade de armazenamento.

A política da empresa define que um produto se torna “vintage” cinco anos após o encerramento oficial de suas vendas nas lojas da Apple. Quando o intervalo chega a sete anos, o dispositivo passa a ser considerado “obsoleto” e perde qualquer tipo de suporte técnico, inclusive pago.

Curiosamente, o modelo com 128GB do iPhone 8 não entrou para a lista atualizada. A razão, segundo a Apple, é que ele continuou sendo comercializado por um período mais longo em relação às outras versões da mesma linha. A empresa não informa publicamente até quando cada modelo ficou disponível.

Também ficaram de fora da atualização os modelos (PRODUCT)RED do iPhone 8. No entanto, essa ausência se explica por um motivo inverso: esses aparelhos, vendidos com fins beneficentes, já haviam sido classificados como vintage anteriormente, devido ao tempo reduzido de vendas.

Em paralelo, a Apple também realizou mudanças em sua lista de iPads. O iPad Air 2, de 2014, e o iPad mini 2, de 2013, deixaram a categoria “vintage” e passaram a ser oficialmente considerados obsoletos. Com isso, deixam de receber qualquer tipo de reparo ou manutenção oficial pela marca.

Na prática, a classificação de um produto como vintage pode dificultar a vida de usuários que ainda mantêm aparelhos antigos funcionando. Sem garantia de reparos oficiais, consumidores precisam recorrer a assistências técnicas não autorizadas, o que pode comprometer a originalidade das peças e a qualidade dos serviços.

Estadão Conteúdo