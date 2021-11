Novo presidente do Twitter só publica na rede social de vez em quando

Ex-chefe de tecnologia da empresa, ele ingressou na plataforma em abril de 2008 e tem cerca de 290 mil seguidores

JOANA CUNHA

SÃO PAULO, SP

O novo presidente do Twitter, Parag Agrawal, anunciado para o cargo nesta segunda-feira (29), usa com pouca frequência sua conta na rede social.

Ex-chefe de tecnologia da empresa, ele ingressou na plataforma em abril de 2008 e tem cerca de 290 mil seguidores. Até esta terça (30), tuitou ou interagiu com outras publicações pouco mais de 3.200 vezes -em média, foram 250 tuítes por ano e 20 por mês.

A atividade é bem menor do que a de seu antecessor, o cofundador da empresa Jack Dorsey, que publicou 28 mil tuítes desde que criou a conta na plataforma, em março de 2006. São quase 1.900 interações anuais e 150 por mês. Dorsey tem 5,9 milhões de seguidores.

Com a mudança no comando da empresa, as buscas pelos nomes de Agrawal e Dorsey saltaram na internet. Logo após o anúncio nesta segunda, os termos atingiram o valor 100, que representa o pico de popularidade na escala adotada pela ferramenta Google Trends.

Dorsey deve ficar durante algum tempo no conselho de administração do Twitter. O empresário, que também preside a empresa de pagamentos Square, vinha sofrendo pressão dos investidores por causa de sua gestão. No início do ano passado, ele precisou defender publicamente sua capacidade de tocar os dois negócios.