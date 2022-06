Nos EUA, Biden pede a Congresso suspensão de imposto federal sobre gasolina

Biden diz que encoraja companhias de petróleo e refinarias a ampliar a capacidade e a produção, a fim de conseguir mais oferta para o mercado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitou nesta quarta-feira, 22, ao Congresso uma suspensão por três meses do imposto federal sobre gasolina. Em comunicado da Casa Branca, o governo norte-americano destaca a alta “dramática” do preço do combustível pelo mundo, diante da guerra da Rússia na Ucrânia, e o “desafio significativo” que isso gera para as famílias trabalhadoras norte-americanas.

Ele solicita ao Congresso que retire por três meses o imposto federal e pede também que os Estados adotem isenções similares em seus tributos, a fim de prover “algum alívio direto” aos consumidores.

O governo norte-americano lembra que o cobra atualmente US$ 0,18 por galão de gasolina e US$ 0,24 por galão de diesel.

Biden admite que a retirada temporária do imposto federal sobre gasolina apenas não será suficiente para compensar a alta nos custos dos norte-americanos, mas argumenta que o Congresso deve fazer todo o necessário para ajudá-los, nesse quadro.

