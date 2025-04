Uma captura de imagem disponibilizada pela TV estatal iraniana, a Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), mostra o que a TV disse ser uma imagem ao vivo da cidade de Isfahan no início de 19 de abril de 2024, após relatos de explosões ouvidas no província no centro do Irã. A mídia estatal do Irã relatou explosões no noroeste da província central de Isfahan em 19 de abril, enquanto a mídia dos EUA citava autoridades dizendo que Israel havia realizado ataques de retaliação contra seu arquirrival. As instalações nucleares em Isfahan foram consideradas “completamente seguras”, informou a agência de notícias iraniana Tasnim, citando “fontes confiáveis”. (Foto de IRANIAN STATE TV (IRIB) / AFP)