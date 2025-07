Naufrágio de balsa na Indonésia deixa ao menos seis mortos e dezenas de desaparecidos

Pelo menos seis pessoas morreram e cerca de 30 continuavam desaparecidas nesta quinta-feira (3), depois que uma balsa afundou durante a noite perto da ilha turística de Bali, na Indonésia, informaram autoridades locais.

Equipes de resgate conseguiram salvar 29 pessoas até agora e fazem o possível para encontrar as 30 que seguem desaparecidas. No total, 65 pessoas estava na embarcação, que seguia para esse popular destino turístico do Sudeste Asiático, após zarpar de Java, a principal ilha da Indonésia.

“A balsa inclinou e afundou imediatamente”, disse Eka Toniansyah a repórteres em um hospital de Bali. “A maioria dos passageiros era da Indonésia. Eu estava com meu pai. Ele está morto”, acrescentou a sobrevivente.

Uma nova vítima, um menino de três anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (tarde no Brasil), informaram os serviços de salvamento, horas depois de terem reportado cinco falecidos.

“Foram usadas todas as equipes de busca e resgate (…), o que permitiu encontrar 29 sobreviventes e seis falecidos”, disse a jornalistas Ribut Eko Suyatno, chefe de operações da agência nacional de busca e resgate.

As buscas aos desaparecidos serão suspensas esta noite e serão retomadas na sexta-feira, disse um membro da equipe de busca e resgate da agência local, com base em Surabaya.

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que está em viagem à Arábia Saudita, ordenou uma resposta de emergência imediata, disse o chefe de gabinete Teddy Indra Wijaya em um comunicado nesta quinta, acrescentando que a causa do acidente foi o “mau tempo”.

Os serviços de emergência locais disseram que a balsa afundou apenas 25 minutos depois de zarpar de Banyuwangi, cidade no leste de Java, rumo ao porto de Gilimanuk, em Bali, um dos mais movimentados da Indonésia.

– Ondas, ventos e correntes –

As tentativas iniciais de socorrer o navio em apuros também foram prejudicadas pelas más condições climáticas, com ondas de até 2,5 metros de altura, “ventos fortes e correntes fortes”, disse Nanang.

Segundo os serviços de emergência, a lista de embarque da balsa incluía um total de 53 passageiros e 12 tripulantes, embora não tenham descartado a possibilidade de haver mais pessoas a bordo. O navio afundou por volta das 23h20, horário local.

As autoridades mobilizaram uma equipe de 54 pessoas, incluindo policiais e oficiais da Marinha, além de botes infláveis e uma embarcação maior, para tentar encontrar mais sobreviventes ou vítimas.

Quatro das pessoas resgatadas foram encontradas na manhã de quinta-feira em um dos botes salva-vidas da balsa, que também transportava 22 veículos, 14 deles caminhões.

Esta balsa é frequentemente utilizada por pessoas que atravessam as duas ilhas de carro. Ainda não se sabe se havia estrangeiros na embarcação.

Os acidentes de transporte marítimo ocorrem com certa frequência neste enorme arquipélago composto por cerca de 17 mil ilhas, em parte pelos baixos padrões de segurança.

Em março, um barco virou em frente à ilha de Bali, provocando a morte de uma passageira australiana.

Em 2022, uma balsa transportando mais de 800 pessoas encalhou em águas rasas na província de East Nusa Tenggara, onde permaneceu por dois dias, mas ninguém ficou ferido.

Em 2018, mais de 150 pessoas morreram afogadas no naufrágio de uma balsa em um dos lagos mais profundos do mundo na ilha de Sumatra.

