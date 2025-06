Musk volta a criticar Trump por projeto de impostos e gastos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Elon Musk criticou neste sábado (28) a mais recente versão do projeto de lei de impostos e gastos de Donald Trump divulgada pelo Senado dos EUA, chamando-o de “completamente insano e destrutivo”.

As críticas ocorreram semanas depois de o bilionário e o presidente protagonizarem uma disputa provocada pela oposição de Musk ao projeto.

“O mais recente projeto de lei do Senado destruirá milhões de empregos na América e causará imenso dano estratégico ao nosso país”, escreveu Musk em uma publicação no X. “Ele oferece benefícios às indústrias do passado enquanto prejudica severamente as indústrias do futuro.”

Musk anunciou há um mês a saída do governo Trump, após liderar a iniciativa radical de corte de gastos, conhecida como Doge (Departamento de Eficiência Governamental, na sigla em inglês), que teve como principais alvos programas de diversidade no governo dos Estados Unidos e a agência de ajuda externa Usaid.

O cargo oficial de Musk no governo Trump sempre foi ambíguo –apesar de controlar o Doge, a Casa Branca disse em mais de uma ocasião que ele não era formalmente o chefe do departamento, e sim apenas um “funcionário especial do governo”.

No início deste mês, Musk detonou o principal projeto de lei tributária de Trump, chamando-o de “uma abominação repugnante”.

Em uma série de publicações na sua rede social X no dia de junho, o bilionário criticou o que chamou de “projeto de lei de gastos do Congresso gigantesco, ultrajante e cheio de privilégios”.

“Vergonha para quem votou a favor: vocês sabem que erraram. Vocês sabem disso”, escreveu.