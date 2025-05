Multidão que acompanhava conclave ficou perplexa e eufórica com novo papa

Pessoas reagem ao ver o recém-eleito Papa Leão XIV, Robert Prevost, fazendo sua primeira aparição na varanda principal da galeria central da Basílica de São Pedro, após o encerramento do conclave pelos cardeais, no Vaticano, em 8 de maio de 2025. Robert Francis Prevost foi eleito na quinta-feira o primeiro papa dos Estados Unidos, anunciou o Vaticano. Moderado, próximo do Papa Francisco e missionário no Peru por anos, ele se torna o 267º pontífice da Igreja Católica, assumindo o nome papal de Leão XIV. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP)