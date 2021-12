Morre Desmond Tutu, vencedor do Nobel da Paz e ativista sul-africano

Tutu foi diagnosticado com câncer de próstata no final dos anos 90 e, nos últimos anos, foi hospitalizado em várias ocasiões para tratamento

O arcebispo Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e veterano da luta da África do Sul contra o governo da minoria branca, morreu na madrugada deste domingo (26) aos 90 anos, segundo a presidência do país.

Tutu foi diagnosticado com câncer de próstata no final dos anos 90 e, nos últimos anos, foi hospitalizado em várias ocasiões para tratar infecções associadas ao seu tratamento de câncer.

“No final das contas, aos 90 anos, ele morreu pacificamente no Oasis Frail Care Centre na Cidade do Cabo esta manhã”, disse a doutora Ramphela Mamphele, presidente interino do Archbishop Desmond Tutu IP Trust e Coordenador do Office of the Archbishop em uma declaração em nome da família Tutu.

No entanto, segundo a agência Reuters, ela não forneceu detalhes sobre a causa da morte.

Em 1984, Tutu ganhou o Prêmio Nobel da Paz por sua oposição não violenta ao apartheid. Uma década depois, ele testemunhou o fim daquele regime e presidiu uma Comissão de Verdade e Reconciliação, criada para desenterrar atrocidades cometidas durante aqueles dias sombrios.

“O falecimento do arcebispo emérito Desmond Tutu é outro capítulo de luto na despedida de nossa nação a uma geração de notáveis ​​sul-africanos que nos legou uma África do Sul libertada”, disse o presidente do país, Cyril Ramaphosa.