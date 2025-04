Ministério peruano emite nota em repúdio a racismo contra palmeirenses

(UOL/FOLHAPRESS)

O Ministério da Cultura do Peru emitiu um comunicado acerca dos atos racistas sofridos por torcedores do Palmeiras por indivíduos da torcida do Sporting Cristal, pela Copa Libertadores.

A entidade repudiou o caso e pediu ao clube peruano e à Conmebol que encontrem o autor do crime. O caso aconteceu na última quinta-feira, no confronto entre Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

“O Ministério da Cultura repudia categoricamente as expressões racistas de um torcedor do Sporting Cristal Club, que demonstram que o problema público do racismo está presente em vários espaços, normalizando a animalização dos afrodescendentes. Nós oficiamos ao Sporting Cristal Club e à CONMEBOL que identifiquem imediatamente a pessoa que cometeu o ato racista e acionem os mecanismos de sanção correspondentes”, afirma a nota.

O Ministério inclusive pediu a aprovação de um projeto de lei, referente às punições contra atos racistas.

“O Estado peruano vem promovendo um marco regulatório abrangente, com medidas eficazes de prevenção e sanção para esse tipo de caso. Por esse motivo, é urgente a aprovação do Projeto de Lei nº 6311-2023-PE, apresentado pelo Poder Executivo, que modifica o Código Penal para que essas condutas sejam adequadamente punidas”.

“Convocamos os cidadãos, os fãs de futebol e, em geral, todos os fãs de esportes, a torcer com respeito para construir um PERU SEM RACISMO”, concluiu. Recentemente, a categoria sub-20 do Palmeiras atuou em confronto no Paraguai, contra o Cerro Porteño, quando o atacante Luighi sofreu racismo por parte de torcedores da equipe da casa.

VEJA O COMUNICADO COMPLETO DO MINISTÉRIO DA CULTURA DO PERU

“O Ministério da Cultura, em relação ao ato discriminatório ocorrido após a partida de futebol entre os clubes Sociedad Deportiva Palmeiras e Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, declara o seguinte ao público:

1. O Ministério da Cultura repudia categoricamente as expressões racistas de um torcedor do Sporting Cristal Club, que demonstram que o problema público do racismo está presente em vários espaços, normalizando a animalização dos afrodescendentes.

2. Nós oficiamos ao Sporting Cristal Club e à CONMEBOL que identifiquem imediatamente a pessoa que cometeu o ato racista e acionar os mecanismos de sanção correspondentes.

3. O Estado peruano vem promovendo um marco regulatório abrangente, com medidas eficazes de prevenção e sanção para esse tipo de caso. Por esse motivo, é urgente a aprovação do Projeto de Lei nº 6311-2023-PE, apresentado pelo Poder Executivo, que modifica o Código Penal para que essas condutas sejam adequadamente punidas.

Esse projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Povos Andinos, Amazônicos e Afro-Peruanos, Meio Ambiente e Ecologia do Congresso da República.

4. Por fim, lembramos ao público que o Ministério da Cultura oferece o serviço Alerta contra o Racismo, com seis formas de atendimento aos cidadãos, incluindo o número gratuito 1817, que está disponível para denunciar se você for vítima ou testemunha de atos de discriminação étnico-racial.

Convocamos os cidadãos, os fãs de futebol e, em geral, todos os fãs de esportes, a torcer com respeito para construir um PERU SEM RACISMO”.