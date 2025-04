Meta aumentará tamanho do corpo diretivo para 15 membros

A Meta Platforms, dona do Facebook e do Instagram, elegeu Patrick Collison e Dina Powell McCormick para sua diretoria, aumentando o tamanho do corpo diretivo da empresa de mídia social para 15 membros.

Collison é o executivo-chefe da Stripe, uma empresa de tecnologia que cria serviços financeiros programáveis, que ele fundou com seu irmão, John Collison. Ele também é cofundador do Arc Institute, um instituto de pesquisa biomédica.

Atualmente, McCormick é presidente e diretora de serviços globais para clientes da BDT & MSD Partners. Ela já trabalhou nos setores público e privado, tendo ocupado cargos de liderança sênior como sócia da Goldman Sachs e servido a dois presidentes: Donald Trump e George W. Busch.

Ambos devem se juntar à diretoria em 15 de abril.

Estadão Conteúdo